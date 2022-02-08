Hakkari’de Tekser mevkiindeki bir binanın giriş katına yapılan "Sümbül Anaokulu Emniyet Müdürlüğü Ek Binası"nın açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, anaokulu ek hizmet binasının açılışını minik öğrencilerle birlikte yaptı.

Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kentin her köşesinde kütüphane yaptıklarını belirtti.

Emine Erdoğan’ın himaye ve destekleriyle başlatılan, okullaşma oranının artırılması hamlesi kapsamında, 2022 yılı sonuna kadar yapılması planlanan 13 yeni anaokulu yatırım programına alındı.

Kente birinci dönemde 51 derslik açıldı, yıl sonunda ise 199 derslik daha açılması hedefleniyor.

"Eğitimde kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz"

Anaokullarını kentin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Eğitimde kaliteyi yükseltmek, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı, gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için devletimiz çok önemli eğitim yatırımları gerçekleştiriyor. Emniyet Müdürlüğümüzce, eğitime verilen bu desteğin, diğer kurum ve kuruluşlarımızla devam etmesini diliyorum. Süreci başarıyla yürüten tüm yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Akbıyık, 4 derslikli okulun sinema bölümünde öğrencilerin film keyfine ortak oldu, çeşitli hediyeler verdi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşi Gökşen Pınar, İl milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya katıldı.

