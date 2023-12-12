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Güncel
AA 12.12.2023 20:15

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kastamonu'da ilgi gördü

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kastamonu'da ilgi gördü

Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Aralık Çarşamba günü kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde Togg'un T10X modelinin "Oltu siyahı" rengini vatandaşlar deneyimleme fırsatı buldu.

Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıp araçla öz çekim yaptı.

Vatandaşlardan Musa Ayhan, meydana gezmek için geldiğini, Togg'u görünce incelemeye başladığını söyledi.

Aracı çok beğendiğini aktaran Ayhan, "Arabanın her şeyi çok güzel. Yabancı marka alınacağına Türk markamızı almak her zaman daha iyidir. İçini de çok güzel yapmışlar, dar değil." dedi.

Koray Demir ise ilk defa Togg'u yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Devletimiz bu arabayı yapmış, helal olsun. Arabanın koltuğu, direksiyonu her şeyi rahat. İlk defa böyle bir arabaya bindim." diye konuştu.

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