Türkiye'nin otomobili Bilecik'te görücüye çıktı

Türkiye'nin otomobili Togg, ülkenin pek çok noktasında görücüye çıktı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e de getirilen Togg, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin önüne getirildi.

Burada türbe önünde alp kıyafetli saygı nöbeti yapan askerler tarafından incelenen Togg, atlı nöbetçilerle de yan yana getirilerek minik bir gösteri sergilendi.

Programa katılan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Türk milleti tarihinden aldığı ilhamla ecdadının izinde. Gururumuz, yerli ve milli otomobilimiz, Togg ile Atamız Ertuğrul Gazi’nin huzurundayız. Bilecik’imize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.