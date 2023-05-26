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Güncel
İHA 26.05.2023 10:56

Türkiye'nin otomobili Bilecik'te görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Bilecik'te Ertuğrul Gazi Türbesi'nde görücüye çıktı.

Türkiye'nin otomobili Bilecik'te görücüye çıktı

Türkiye'nin otomobili Togg, ülkenin pek çok noktasında görücüye çıktı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e de getirilen Togg, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin önüne getirildi.

Türkiye'nin otomobili Bilecik'te görücüye çıktı

Burada türbe önünde alp kıyafetli saygı nöbeti yapan askerler tarafından incelenen Togg, atlı nöbetçilerle de yan yana getirilerek minik bir gösteri sergilendi.

Programa katılan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Türk milleti tarihinden aldığı ilhamla ecdadının izinde. Gururumuz, yerli ve milli otomobilimiz, Togg ile Atamız Ertuğrul Gazi’nin huzurundayız. Bilecik’imize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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