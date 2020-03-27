Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaları kararlaştırılan dost ve Müttefiklerimiz Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ve AB'yi tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin de müzakere eden aday bir ülke olduğu ve Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik bütünleşmelerini başından beri desteklediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, gecikmeyle de olsa alınan bu kararın bölgenin istikrarı ve refahına ve AB'nin küresel bir güç olma yolundaki çabalarına önemli katkılar sunacağına inanmaktadır. AB'nin sahip olduğu en önemli yumuşak güç aracı olan genişleme politikasının inandırıcı ve adil olmasına, dar görüşlü ulusal çıkarlar uğruna siyasileştirilmemesine ve 7 aday ülkeyi teşvik etmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır."

AB, 25 Mart'ta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine resmen başlama kararı aldığını duyurmuştu.