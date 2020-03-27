Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 46 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 491 megavatsaatle 08.00’de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 740 bin 126 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 95 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 214 bin 793 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 139 bin 367 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 103 bin 589 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 14 bin 809 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.