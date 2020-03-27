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Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın,Söke'den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki 35 YMS 65 plakalı kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda devrildi.
Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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