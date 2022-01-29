Günlük bazda dün 921 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 168 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 548 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 652 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.