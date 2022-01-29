İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde 2 eve baskın yaptı.

Adreslerde 115 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, zanlılar Serkan D., İbrahim Murat İ., F.Ç. ve K.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D. ve İbrahim Murat İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.