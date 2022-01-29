Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hafif ticari araçla işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 41 P 3873 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 41 AGK 659 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:09
- 10:30
- 10:06
- 10:12
- 09:50
Sıradaki Haber
Çarşamba Belediyesi'nden sıcak çorba ikramı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz