Samsun'un Çarşamba Belediyesi, çarşamba ve cuma pazarlarında pazarcı esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

Aşevinde hazırlanan çorba, pazar yerlerinde vatandaşlara ve pazarcı esnafına ikram edilerek biraz da olsa ısınmaları sağlanıyor.

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir köşesinde hiçbir vatandaşın zor durumda kalmaması için aralıksız çalışıyor.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Çarşamba Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı ilk gün ekiplerle olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda beklemek zorunda kalan sürücülere de ikramda bulunmuştu.

Öte yandan Çarşamba Belediyesi ekipleri, ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen mama evlerinin düzenli takibini sağlayarak, karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek sağladı.