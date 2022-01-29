Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için tarih belli oldu. Tercihler 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti
İşte 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları için kritik tarih.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre atama sonuçları 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.
Atama sonuçları nasıl sorgulanır?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.
Etiketler: Öğretmen Ataması Milli Eğitim Bakanlığı
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