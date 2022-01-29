Erciş’te kar yağışı ve aşırı soğuklar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklığın eksi 16 dereceye kadar düştüğü ilçede, hayat donma noktasına gelirken ilçeye bağlı Çatakdibi Mahallesi'nde ise aşırı soğuklar nedeniyle su deposu dondu.

Mahallenin su ihtiyacının karşılayan su deposunun donması ile susuz kalan mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Su deposu önüne gelen itfaiye ekipleri, 20 metre yüksekliğindeki su deposundan sarkan buz sarkıtlarını kırarak, buzları temizledi.

Mahalle Muhtarı ve bölge sakinleri, buzların erimesi için ateş yaktı.