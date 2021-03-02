Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 837 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 897 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 837 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal gaz ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 103 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.