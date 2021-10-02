Günlük bazda dün 878 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 739 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,23 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,46 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,54 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 828 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 752 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.