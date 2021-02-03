Yamaç paraşütü milli takım sporcularının da belirleneceği, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 23 ilden 100 sporcunun katılımıyla Adana'da gerçekleştirilecek.

Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 5-7 Şubat'ta gerçekleşecek olan şampiyonada yarışmacılar, Seyhan Baraj Gölü'nün eşsiz manzarasında kıyasıya mücadele edecek.

Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın ilk defa Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Şampiyona için 70 ilden 500 sporcunun başvuruda bulunduğunu aktaran Akkaya, etkinliğe katılacak 23 ilden 100 sporcunun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından özenle seçildiğini kaydetti.

Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda ilk 30'a giren sporcuların, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na direk katılma hakkı kazandığını ifade eden Akkaya, etkinlikte yarışanlar kadar izleyenlerin de adrenalin dolu anlar geçireceğini söyledi.​​​​​​​