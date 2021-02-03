Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Defne Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri, 05 LK 194 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Bir süre sonra kıstırılan otomobilden inen 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Zanlılar, Lefke Caddesi'nde gizlendikleri okulun bahçesinde gözaltına alındı.
Otomobildeki ve şüphelilerin kaçarken yola attıkları uyuşturucu ekiplerce bulundu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu
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