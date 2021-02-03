Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan kadın H.S.Ç. ile eşi B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
B.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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