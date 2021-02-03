Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıgöl'de badem ağaçları çiçek açtı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde badem ağaçları çiçeklendi.
Ilık ve güneşli hava nedeniyle çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede yaşayan Süleyman Pehlivan (50) adlı vatandaş, evinin önündeki 10 yaşındaki badem ağacının erkenden çiçeklendiğini ve çevredekilerin de ilgisini çektiğini aktardı.
Yeterli yağış almayan bölgede ağaçların erken çiçeklenmesinin risk oluşturduğuna işaret eden Pehlivan, "Soğuk havalarda ağaçlarımızın zarar görmesinden endişe ediyoruz." dedi.
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