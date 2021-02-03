Bir süre önce kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, kırağı tutan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentte kırağı tutan ağaçların sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Bölgedeki kış manzaraları drone ile görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

Ağaç ve yaprakların kırağı tuttu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Kura Nehri bölgesinin kırağı tutması, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.