Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kayserispor 14 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor

Yukatel Kayserispor, 14 yıllık kupa hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, bu organizasyondaki ilk ve tek finalini 2007-2008 sezonunda oynamıştı.

Kayseri ekibi, penaltı atışlarıyla Gençlerbirliği'ni yenerek kupaya uzanmıştı.

Sivasspor ilk peşinde

Demir Grup Sivasspor ise bir ilki yaşamak için mücadele edecek. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Yukatel Kayserispor'u mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez kupada mutlu sona ulaşacak.

İki takım arasında bu sezon oynanan iki lig maçında da ev sahibi ekipler kazandı. Yukatel Kayserispor 3-0 galip gelirken, Demir Grup Sivasspor ise 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kazanan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

Muhtemel 11'ler

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ, Kemen, Ramazan, Bertolacci, Thiam, Mustafa Pektemek.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Apindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Faycal Fajr, Erdoğan, Max Gardel, Yatabare.

İki takımın final yolu

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.