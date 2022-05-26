Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de cesedi bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayvancılık yaptığı bölgede öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı.
Sahilkent Mahallesi Kumlubahçe mevkisinde hayvancılık yapan 67 yaşındaki Hasan Bedri Salepçi, ağılının olduğu alanda ölü bulundu.
Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Salepçi'nin sırtından bıçaklandığını belirleyerek çalışma başlattı.
Ekipler, çevresinde "Sütçü Hasan" olarak tanınan Salepçi'nin katil zanlısı H.A'yı (22) gözaltına aldı.
Cesedin bulunmasından bir gece önce aralarında çıkan tartışma sırasında Salepçi'yi öldürdüğü iddia edilen H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Jandarma Genel Komutanlığı
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