Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ve kurum amirleri, Vali Özdemir Hanoğlu Ortaokulu öğrencileri ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Taşer tarafından okul bahçesinde açılan sergiyi gezdi, yapılan resimleri inceledi.

Okul Müdürü Nürten Pülat, yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrenciler tarafından açılan sergide birbirinden güzel resimlerin yer aldığını söyledi.

Okulda güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten Pülat, "Sergide öğretmen ve öğrencilerimizin ortaklaşa çıkardıkları eserler bulunuyor. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Resimlerin yapımında kullanılan her şey öğretmenimizin desteğiyle sağlandı." dedi.