Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Braghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca