Türkiye Atletizm Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile yapılan yarışlara U20 ve büyükler kadın ve erkeler kategorilerinde 193 sporcu katıldı.

Sporcular Sakin şehir ünvanlı ilçenin Sultaniye mahallesinde ormanlık alanda oluşturulan parkurda 6.8 kilometre ve 13.4 kilometrede koştu.

13.4 kilometre büyük erkeklerde Bekirhan Kabadayı birinci, Abdullah Çakır ikinci, Azat Demirtaş üçüncü oldu. Kadınlarda ise Urkuş Işık birinci, Nurcihan Oysal ikinci, Selma Çakmak da üçüncü oldu.

6.8 Kilometre U20 erkeklerde birinciliği Ali Demir, ikinciliği Hakim Dursun, üçüncülüğü ise Emin Özdemir elde etti. Kadınlarda da birinciliği Leyla Işık, ikinciliği Sıla Ata, üçüncülüğü ise Dilan Çukurçam kazandı.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, konuşmasında ilçede kano ve kürek başta olmak üzere sportif anlamda mükemmel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin dört yanından sporcuları bugün cennet Köyceğiz'de buluşturarak çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Maslak, "İlçemizde bu tarz organizasyonların devamını bütün kurumlarımızın işbirliği kapsamında bu eşsiz doğadan da yararlanarak kullanmanın gayreti içerisinde olacağız. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, sporcularımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da, Muğla'nın 12 ay boyunca doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle her tür sporun yapılmasına müsait olduğunu dile getirdi.

Milli takım seçmeleri özelliği de taşıyan dağ koşusu yarışlarına 193 sporcunun katıldığını, görevlilerle birlikte bu sayının yaklaşık 400 kişiyi bulduğunu kaydeden İlman, "Bu tür etkinlikler ilimizin tanınmasında ve tanıtılmasında çok önemli. Cennet yöremize ülkemizin ve dünyanın her yerinden gelen sporcular hem yarışma hem ilimizin güzelliklerini tanıma fırsatı buldular. Başarıyla sonuçlan bu yarışlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve milli takıma giren sporcularımıza uluslararası yarışmalarda üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.