Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesince Şırnak-Cizre kara yolu polis noktasında düzenlenen törende, teşkilatın devletin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Polis Haftası dolayısıyla salgın kurallarına uygun etkinliklerin yapılacağını dile getiren Pehlivan, yeni tesis edilen polis kontrol noktasında 176 fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Pehlivan, "Fidanları, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği, beraberliği ve şanlı bayrağımızın ilelebet göklerde özgürce dalgalanması ve renginin asla solmaması için canını feda eden 136 şehidimizin hatırasına diktik." dedi.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.