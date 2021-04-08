Ülkede bakanlık düzeyinde verilen ilk Türkçe kursu ile bakanlığın 15 personeli ile birlikte Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal de Türkçe öğrenenler arasında yer alıyor.

Başlangıç seviyede haftada 3 saat olarak toplam 12 hafta sürecek çevrim içi Türkçe derslerine gelecek dönemlerde de devam etmesi planlanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü Türk kültürünü tanıtıyor

Ülkede 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü on binden fazla kişiye Türkçe öğretti ve Türk kültürünü tanıttı.

2021 yılı başından bu yana 3 binden fazla kişi Türkçe ile tanıştı.

Enstitü ayrıca "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ise üniversitelerde ve kolejlerde Türkçe öğrenme talebini karşılıyor.

Uluslararası Idrissi Okulu’nda seçmeli ders olarak başlatılan Türk Okçuluğu kursu ile 300’den fazla kişi de Türk okçuluğu ile tanışma fırsatı elde etti.