Türk mutfağının lezzetleri Zanzibar'da tanıtıldı

Zanzibar'daki YEE, Türk kültürü ve mutfağının tanıtılması için etkinlik düzenledi.

Figen Aksoy'un eğitmenliğindeki gastronomi atölyesine katılan Zanzibarlı kursiyerler, yaprak sarması ve mantı gibi Türk mutfağından yemekleri hazırlayarak misafirlere ikram etti.

Zanzibar YEE Temsilcisi Arif Edip Aksoy, Türkiye'nin kültürel mirasında mutfak kültürünün çok önemli yer edindiğini belirterek, "Atölye boyunca kursiyerlerimizle her yemeğin hazırlanması ve pişirilmesinde dikkat edilmesi gereken püf noktalarını paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Atölyede hazırlanan çeşitli yemeklerin ve tatlıların ardından, kursiyerler ile davetlilere Türk kahvesi ile çay ikram edildi.

Kursiyer Safa Masoud Ali, Türk mutfağının zenginliklerine hayran olduğunu söyledi.

Zanzibar'da yemeği hazırlayan ve yemeğe gelenlere tek bir ifadenin kullanıldığını anlatan Ali, ancak Türkçede her durumun bir karşılığı olduğunu, yemek hazırlayana "eline sağlık" denmesinin çok hoşuna gittiğini kaydetti.

Türk mutfağının lezzetlerini ilk kez deneyimleyen Zanzibarlı kursiyerler, atölyenin tekrar düzenlenmesini arzu ettiklerini dile getirdi.