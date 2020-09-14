Türk Kızılay Tunceli Şubesi yöneticileri ve kurumun gönüllü çalışanları, İsmet Paşa Parkı'nda birinci bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşma yapan Türk Kızılay Tunceli Şubesi Başkanı Gökhan Arasan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardımların aralıksız devam ettiğini aktardı.

Arasan, bu çerçevede kentte 5 ayda 14 bin 300 vatandaşa kıyafet, alışveriş kartı, bebek bezi, maske, kolonyanın yanı sıra nakdi yardım ile gıda ve hijyen paketi dağıtıldığı ifade ederek yardımların süreceğini kaydetti.

Ayrıca toplantıda İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Ezgi Biter tarafından katılımcılara Kovid-19 salgınıyla mücadelede yapılması gerekenler hakkında sunum yapıldı.

Toplantı katılımcıların fikir, öneri ve değerlendirmeleri ile son buldu.