Haber Giriş: Kaynak: AA
Mezitli'de üretici kadınlar mevsimlik çiçek dikecek
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde üretici kadınlar, 3 dönümlük serada mevsimlik çiçek yetiştirecek.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin desteğiyle Eski Mezitli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek projede, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifine bağlı 6 kadın, ekecekleri çiçeklerden ek gelir sağlayacak.
Proje kapsamında üretilecek çiçekler ilçenin peyzaj düzenlemesinde kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlara yönelik projelere devam edeceklerini aktardı.
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