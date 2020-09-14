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Akşehir'de yük treninin çarptığı sürüdeki 8 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Akşehir'de yük treninin çarptığı sürüdeki 8 hayvan telef oldu.
Akşehir'de alınan bilgiye göre, 33312 sayılı Afyonkarahisar-Konya seferini yapan TCDD'ye ait yük treni, Yeniköy Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçtiği sırada, köy çobanının otlatmaya götürdüğü büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Yaşanan kazada, sürüdeki 8 büyükbaş hayvan telef oldu.
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