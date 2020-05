Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi görevlileri, bu yıl ramazanda iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahipleri için harekete geçti.

Bu çerçevede belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek hazırlayan Türk Kızılay gönüllüleri, iftar öncesi ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek her gün 250 ailenin iftar sofrasını donatıyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yaşandığı bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayını sıkıntısız geçirmeleri için gıda yardımlarının yanı sıra sıcak yemek de çıkardıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl ramazanda iftar çadırlarının kurulmadığını anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Tabi bu tedbirlerin hepsi vatandaşların sağlığı için alındı. Tedbirler kapsamında devletimiz yurdun her köşesinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları kurdu. Dolayısıyla biz de Türk Kızılay olarak bu sıkıntılı dönemde devletimizin yanında yer alarak bu gruba katıldık ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet şu an iftar çadırları kurulamıyor ama hiç önemli değil. Biz Vefa ekibinin bir parçası olarak ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını sıcak yemeklerle donatıyoruz. Her gün 250 ailemiz bu hizmetten faydalanıyor. Çok mutluyuz."