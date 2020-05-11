İlçedeki bir firmada çalışan S.Ö. (49), tırın lastiğini forklift ile değiştirmeye çalıştığı sırada iki araç arasında sıkıştı.

Belinden ve karnından ağır yaralanan S.Ö'yü gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö, daha sonra ilçeye gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

S.Ö, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki helikopter pistine inen ambulans helikopterden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.