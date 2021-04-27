Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay Güney Sudan'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da engelli, yerinden edilmiş ve muhtaçlara gıda yardımı yaptı.
Türk Kızılay Güney Sudan Delegasyon Başkanı Akniyet Turganali, Güney Sudan İslam Konseyi ve Munazzamat Al-Dawa Al-İslamiyya (MADA) Kurumları ile 21 Nisan'da başlattıkları gıda yardımı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Turganali, "Engelli, yerinden edilmiş insanlar ve diğer ihtiyaç sahibi yerel topluluklara, 1000 gıda kolisi dağıttık." ifadesini kullandı.
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