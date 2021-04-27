Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ’da 25 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ’da alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler Çerkezköy Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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