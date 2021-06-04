Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde yer alan Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde yeni üretim hattının açılışı sebebiyle tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, Erzincan Valisi Mehmet Makas, emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımların devam etmesi temennisinde bulundu.

Makas, şunları kaydetti:

"Ta orta Asya'dan bugüne kadar günümüzde ki politikalar noktasında da hep mazlumun ve masumun yanında yer alan, adaleti temsil eden ve yaymaya çalışan, hoşgörüyü temsil eden bir milletin evlatlarıyız. İşte bu milletin evlatlarına da Kızılay gibi dünyada iyilik yayan hakkı hukuku götüren kar amaçlı değil, insana iyilik amaçlı kuruluşlar yakışıyor."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da Kızılay'ın mazlum ve mağdurlara desteklerine işaret ederek, "Geçen yıl 30 milyonu aşkın insana elimizi uzatabildik. Hem ülkemizde hem dünyada bizden yardım bekleyen kim varsa, gücümüz nispetinde onlara yardım etmeye gayret ettik." ifadesini kullandı.

Kınık, mazlum, muhtaç aç ve açıkta kalan insanların yanında olduklarını, bu yardımları Kızılay'ın bağışlarının, uluslar arası fonlar ile maden suyu gibi şirketlerin gelirleri ile yapıldığını anlatarak, "Kızılay'ın yatırımı sadece Kızılay'a bir değer üretmekle, hayır faaliyetlerine akar oluşturmakla kalmıyor. Kızılay yatırımın bir başka iddiası var o da dünyadaki en etkili sosyal yatırımcı olmak, sosyal etkisi en yüksek yatırımcı olmaktır." dedi.

"Bu su mucize"

Maden suyu fabrikalarında üretimi arttırdıklarını söyleyen Kınık, eline aldığı maden suyu şişesini göstererek şunları kaydetti:

"Şu su aslında mucize, bunu dünyaya anlatmaya gayret ediyoruz. Bu su dünyanın en yüksek magnezyumlu suyu, bir mucize bu. Bu su litresinde 317 miligram ile dünyanın en kaliteli sağlık ve spor içeceği. Gökten yağan su toprağın altına akifere süzülüyor, 300 yıllık bir serüvenle bu halini alıyor. Toprağın içerisindeki doğal mineralleri alıyor ve toprağın dışına çıkıyor. Bu mucize bizim akıl, ruh ve kalp sağlığımıza iyi gelen, ilaç olarak alsanız biyoyararlılığı bu kadar değil. Bebeklere dahi içirilmesi gereken çok kıymetli bir ürün."

Avrupa'da kişi başı 100 litrenin üzerinde maden suyu tüketildiğini, Türkiye'de ise bu tüketimin 12-13 litre olduğunu anlatan Kınık, maden suyu tüketiminin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Programda, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türk Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu da birer konuşma yaptı.

Törene, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, çeşitli kurumların müdürleri ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesip tesisin yeni üretim hattını açan protokoldekiler daha sonra tesisi gezdi.