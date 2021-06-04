Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yukarıbozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkisinde O.E idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün eşi Emine E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile kızı R.E, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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