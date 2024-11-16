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Güncel
AA 16.11.2024 09:52

Turhal'da Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışı yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından yapılan Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Turhal'da Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışı yapıldı

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ray Mahallesi'nde yapılan parkın açılışındaki konuşmasında, şehirlerdeki en büyük eksikliğin yeşilden uzak, beton ormanına dönüşmesi olduğunu vurgulayarak, "Mahallenizde nadide bir orkide gibi bir yeşil alan oluşturuldu. Bundan sonra bu yeşil alanın varlığını sürdürebilmesi kentin sakinlerine düşüyor." ifadesini kullandı.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da Turhal'ın yüzde 48'inin orman ve yeşillik alan olduğunu belirterek, "Şehrimiz yeşiliyle kıymetli bir yer. Türkiye'de yüzde 30'un üstünde olan az yerlerden bir tanesi. Bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. 4 bin ağacı bu senenin sonuna kadar toprakla buluşturacağız. Bulunduğumuz alan yaklaşık 2 bin 850 metrekarelik bir yeşillendirmeye sahip." dedi.

TEMA Vakfı Genel Müdürü Didem Bilgin ise kurucu onursal başkanları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit'in bıraktıkları mirası yaşatmak için çalışmalarına heyecanla devam ettiklerini dile getirerek, "Burada yeşil alanlarımızın artırılmasıyla ilgili güzel bir çalışmayı yapan ve bu çalışmada Hayrettin Karaca'nın adını bulunduran Turhal Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Umarım tüm mahalle halkı için çok güzel bir park alanı olur. Çok keyifli bir mekan olarak Hayrettin Bey'in adı da yaşatılarak kullanılır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

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