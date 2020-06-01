Haber Giriş: Kaynak: AA
Turgutlu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak, su birikintileri ve baskınlarına neden oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı caddelerdeki su birikintilerine Turgutlu Belediyesi, MASKİ ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
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