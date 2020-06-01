Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan Girlevik Şelalesi ile Ekşisu Mesire Alanı, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik şelalesi ile Ekşisu Mesire Alanı, uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Salgın nedeniyle evinde bunalan vatandaşlar, havaların ısınması ve kısıtlamanın da kaldırılması ile söz konusu şelale ve mesire alanına gelip su kenarına serinlemeye çalışıyor.

Girlevik'e gelen ziyaretçilerden Ziya Er, uzun süredir salgın nedeniyle evde kalmalarından ötürü sıkıldıklarını söyledi.

Er, adeta doğaya hasret kaldıklarını ifade ederek, "Salgın nedeniyle evde kalmaktan dolayı yeşilliğe hasret kaldık ve sıkılmıştık. Kısıtlamanın kademeli olarak kaldırılması ile ilk günden Girlevik Şelalesi'ne gelelim, dedik. Şelale, yoğunluk olmadığı için şu an sakin görünüyor. Bu sakinlik de herhalde, vatandaşların salgın nedeniyle tedirginliklerinden olsa gerek." diye konuştu.

Sosyal mesafeye dikkat ettiklerini vurgulayan Er, "Açık alan olmasına rağmen çok fazla birbirimize yaklaşmadık. Girlevik Şelalesi, doğası ve su sesi ile insanı rahatlatıyor. Uzun bir sürenin ardından buraya gelmek, bize gerçekten çok iyi geldi. Özellikle bu sıcak havalarda herkese burayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekşisu Mesire Alanı'nda gezen Ahmet Canpolat da kentin bunaltıcı sıcak havasında serinlemek için buraya geldiğini anlattı.

Ekşisu'nun muhteşem bir doğaya sahip olduğunu belirten Canpolat, "Kısıtlama nedeniyle uzun süredir evde kalmıştık. Yasak kalkınca arkadaşlarımızla temiz havası ve doğası ile inanılmaz güzelliğe sahip Ekşisu'ya hava almak için geldik. Burayı çok özlemiştik, inşallah doya doya tadını çıkaracağız." şeklinde konuştu.