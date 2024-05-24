Tunceli’de su ürünleri denetimlerinde 26 kişiye ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 20-24 Mayıs tarihleri arasında eş zamanlı olarak su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Tunceli’de de iç sular, toplu tüketim yerleri, balıkçı tekneleri, karaya çıkış noktalarında denetim yapıldı.

Bu yıl su ürünlerine 526 denetim yapıldı

Tarım ve Orman İl Tarım Müdürlüğünce bu yıl 526 adet su ürünleri denetimi yapılırken, 26 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten toplam 214 bin 291 lira idari para cezası uygulandı.

33 adet yasa dışı av aracı ile 3 ton 796 kilo yasadışı ürüne el konularak, imha edildiği kaydedildi.