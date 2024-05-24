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Güncel
AA 24.05.2024 16:51

Şehit Er Vedat Zorba memleketi Iğdır'da defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi memleketi Iğdır'da defnedildi.

Şehit Er Vedat Zorba memleketi Iğdır'da defnedildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşmüştü.

Iğdır'da Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılanan şehidin naaşı, ilk önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin naaşı Asri Mezarlık'a defnedildi

Burada helallik alınması sonrası şehit Zorba'nın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği il merkezindeki Asri Mezarlık'a getirildi.

Duanın ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Vali Ercan Turan, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

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Iğdır Şehit Terör Örgütü
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