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Güncel
AA 24.05.2024 16:59

Muş'ta mobil mamografi aracı hizmete başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde meme kanseri taraması yapacak mobil mamografi aracı hizmete başladı.

Muş'ta mobil mamografi aracı hizmete başladı
[Fotograf: İHA]

Muş'un Bulanık ilçesinde meme kanseri taraması yapacak olan mobil mamografi aracı hizmet vermeye başladı.

Bulanık Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ayşegül Mutlu, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde konuşlandırılan mobil mamografi aracının çekimlere başladığını söyledi.

İHA[İHA]

Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Kanserin erken tanı sayesinde atlatılabilir bir hastalık olduğunu anlatan Mutlu, "40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması için 2 yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır. Ayrıca kurumumuzda 30-65 yaş aracılığındaki kadınlara rahim ağzı kanser taraması için 5 yılda bir numune alımı yapılmaktadır. Tüm kadınları meme ve rahim ağzı kanser taramaları için İlçe Sağlık Müdürlüğümüze beklemekteyiz. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" dedi.

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