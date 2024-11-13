Tunceli’de 'sis' şöleni

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kentin dört mevsimi en güzel geçiren ilçelerinden biri. Munzur Nehri boyunca uzanan ilçede, sonbaharla birlikte ovaya inen sis ve pus kartpostallık görüntüler oluşturuyor.



Tanık olduğu o anları kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı Akın Gedik, ''İlçemizin dört mevsimi ayrı güzellikler sunuyor. Bizler de bu güzellikleri kayıt altına alarak başka insanlarla paylaşmanın keyfini yaşıyoruz” dedi.



Gedik, sonbaharla birlikte zaman zaman ilçenin içinde kaybolduğu benzeri manzaraların çok sık yaşandığını söyledi.