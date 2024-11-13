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Güncel
AA 13.11.2024 22:21

Elazığ'da eski köy okulu sosyal tesise dönüştürüldü

Elazığ'ın Keban ilçesinde daha önce köy okulu olarak kullanılan yapı sosyal tesise dönüştürüldü.

Elazığ'da eski köy okulu sosyal tesise dönüştürüldü

Kopuzlu köyünde taşımalı eğitim nedeniyle yeterli öğrencisi olmadığı gerekçesiyle 30 yıldır kullanılmayan okul binasının kullanım hakkı vatandaşların talebi üzerine Kopuzlu Köyü Muhtarlığı tüzel kişiliğine verildi.

İmece usulü tadilatı yapılan yapı, taziyeevi, toplantı odası ve misafirhane olarak kullanılacak şekilde düzenlendi.

Köy muhtarı Hasan Dinkçi, yapının atıl durması yerine sosyal tesis olarak kullanılması için girişimde bulunduklarını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru sonucu Kaymakamlığımızın da onayıyla okulun kullanım hakkı köy tüzel kişiliğine devredildi. Köylülerimiz, imece usulü atıl durumdaki okulun tadilatını yaptı. Yapıyı taziyeevi, köy toplantı odası ve misafirhane olarak hizmet verecek şekilde dizayn ettik. Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

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