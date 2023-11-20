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Güncel
İHA 20.11.2023 12:13

Tunceli’de sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla birlikte bazı yerlerde elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu.

Tunceli’de sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

Yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Meteorolojinin uyarısını yaptığı yoğun sağanak yağış ve fırtına dün geceden bu yana Tunceli’de etkisini sürdürüyor.

Tunceli’de yağış ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelerde direk devrilmeleri ve tel kopmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, bazı köylerde de çatıların uçtuğu öğrenildi.

Yağışların ardından Pülümür ve Munzur çayı debilerinde önemli yükselme görülürken, karayollarında su birikintileri ve kaya düşmeleri nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor. 

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Tunceli Sağanak
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