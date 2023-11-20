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Güncel
İHA 20.11.2023 11:41

Şırnak'ta sağanak etkili oldu

Şırnak'ta sağanak yağış çayların taşmasına neden oldu.

Şırnak'ta sağanak etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Şınak'ta dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek bölgeler beyaza bürünürken, sağanak yağıştan dolayı Habur ve Hezil çayları taşarak tehlike oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dünden beri etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

Okulların tatil edildiği il genelinde yüksek rakımlı dağlarda kar etkili olurken, alçak kesimlerde yağış etkisini gösterdi. Habur ve Hezil çayı tehlike çanları çalmaya başladı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dereler taştı.

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