Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) bulmak amacıyla bugün yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

Bugünkü çalışmalar kapsamında JÖAK, JAK ve SAK oluşan ekipler, Munzur Çayı'nın Mavi Köprü, dalgıç polisler Kemerebel, bir ekip de sualtı kamerasıyla Anafatma mevkisinden itibaren suda ve kıyılarda arama yürüttü.

AFAD ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda botlarla arama yaparken, jandarma da dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen şu ana kadar Güneş bulunamadı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

