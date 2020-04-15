Kayseri'deki cezaevlerinde bulunan hükümlülerden 476'sının tahliyesi yapıldı, yasa kapsamında 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak 708 hükümlü de evlerine gönderildi.

İl dışında oturanlar için seyahat izin belgesi çıkarılan hükümlüler gerekli tedbirler alınıp, Kayseri Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kiralanan özel firmalara ait otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

Kentte ikamet eden hükümlüler ise dezenfekte edilen Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle evlerine ulaştırıldı.

Hükümlülerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

Nevşehir

Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden 120 hükümlü tahliye edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek tahliye edilenler, Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen araçlara sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, maskeli olarak alındı.

Cezaevinden araçlarla çıkan hükümlüler, ikametlerinin bulunduğu illere götürüldü.

Sivas

Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumundan 967 hükümlü tahliye edildi.

Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilerek tahliye edilen hükümlüler, Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen otobüsler ile ikametlerinin bulunduğu illere hareket etti.

Yozgat

Yozgat E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan ilk etapta yaklaşık 200 hükümlü, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan da yaklaşık 250 hükümlü tahliye edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde cezaevi etrafından güvenlik tedbiri alarak, mahkum yakınları ve vatandaşların cezaevi önüne geçişine izin vermedi.

Tahliye edilen hükümlüler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra toplu taşıma araçlarıyla ikametlerine gönderildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'deki cezaevlerinde sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Delice Kapalı ve Açık Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan toplam 809 hükümlü ile tutuklu tahliye edildi ve izne çıkarıldı.

Hükümlü ve tutuklular tahliye edilmeden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi, Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen otobüslerle evlerine gönderildi.

Niğde

Niğde Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 2 bin hükümlü ve tutukludan bazıları tahliye edildi, bazıları da izne çıkarıldı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ve jandarma ekipleri cezaevlerinin etrafından geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü ve tutuklular, koronavirüs tedbirleri alınarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilen otobüslerle evlerine uğurlandı.

Kırşehir

Kırşehir'deki kapalı ve açık cezaevlerinden de tahliye işlemleri başladı.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 100 hükümlü tahliye edildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tahliyenin başladığı kapalı ceza infaz kurumu önünde güvenlik tedbiri aldı.

E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundaki yaklaşık 500 hükümlüden izne gönderileceklerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.