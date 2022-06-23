Tunceli’de kaçak avlanan kişiye 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Bölgeye giden ekipler kaçak av yapan bir şahsı yakaladı. 3 adet kınalı keklik ve 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeğine el konuldu.

Ruhsatsız av tüfeği jandarma ekiplerine teslim edilirken şahsa gerekli idari işlemler yapılarak 7 bin 500 lira para cezası kesildi.