Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.
Ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan kış mevsiminde fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.
Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.
Etiketler: Bingöl Doğal Yaşam
Son Haberler
- 12:31
- 12:18
- 12:30
- 12:11
- 12:29
Sıradaki Haber
Batman’da 200 dönüm buğday tarlası küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz